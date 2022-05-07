Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü - Son Dakika
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Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

07.05.2022 09:51
Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

Malatya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanında şüpheli bir araç tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 kişinin bölgede izinsiz kazı yaptığını belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, kazı da kullanılan 24 adet muhtelif malzemeye ise el konuldu. - MALATYA

Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü
Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü
Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü
Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü

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Jandarma, Tragger, Yazıhan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sit alanındaki izinsiz kazıya suçüstü - Son Dakika


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