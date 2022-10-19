Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri ve Of İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu Of ilçesinin Sıraağaç mahallesinde yaşayan M.Ç. (62) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu uyuşturucuları piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Narkotik, Hisarcık, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan 'Skunk' operasyonu - Son Dakika

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