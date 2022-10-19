Jandarmadan 'Skunk' operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan 'Skunk' operasyonu

19.10.2022 10:18
Jandarmadan 'Skunk' operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekiplerince bir kişinin evinde yapılan aramada skunk maddesi ele geçirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekiplerince bir kişinin evinde yapılan aramada skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri ve Of İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu Of ilçesinin Sıraağaç mahallesinde yaşayan M.Ç. (62) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu uyuşturucuları piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Narkotik madde tespit köpeği 'Duman'ın da katıldığı aramada 6 kilogram skunk maddesi ve 18 kök skunk bitkisi ele geçirilirken, M.Ç. (62) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Jandarma, Narkotik, Hisarcık, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Skunk' operasyonu - Son Dakika

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