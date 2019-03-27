Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Şok Uygulama

Jandarmadan Şok Uygulama

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan 'şok' uygulamalarda aranan 23 kişi yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan 'şok' uygulamalarda aranan 23 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre uygulama, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 311 personelle gerçekleştirildi. İlçelerde yapılan uygulamalarda 5 bin 55 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, bin 870 araç kontrol edildi. 8 araç trafikten men edildi, 22 araca 15 bin 135 lira cezai işlem uygulandı. Şok uygulamada 23 yoklama kaçağı yakalanırken, arama yapılan kişilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Onikişubat, Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa
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