Jandarmadan şok uygulama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan şok uygulama - Son Dakika

Jandarmadan şok uygulama

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 157 araç durdurularak didik didik arandı.


Huzur ve güven uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri, İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde bulunan Hamzabey OSB Kavşağı'nda şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 157 araç durdurularak 281 şahıs sorgulandı. Faaliyet kapsamında evrak eksiği tespit edilen 8 araca toplam 6 bin 237 TL trafik cezası kesilirken, 5 araç ve 2 sürücü de trafikten men edildi. Ayrıca aracında ruhsatsız silah yakalanan bir şahsa da 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Yenişehir, İnegöl, Huzur, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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