Jandarma'dan şok yol uygulaması - Son Dakika

Jandarma'dan şok yol uygulaması

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma tarafından yapılan şok yol uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken 9 araç sürücüsüne ise 9 bin 378 lira ceza kesildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 589 personel ile 33 noktada eş zamanlı olarak şok yol kontrolü uygulanmıştır. Uygulanan şok yol kontrollerinde 5 bin 698 şahıs, 3 bin 225 araç sorgulanmış, 36 okul servisi kontrol edilmiştir. Uygulama sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, Yoklama Kaçağı/Bakaya olarak aranan 31 şahıs ve ayrı iki araç içerisinde yapılan kontrolde toplam 65 gram toz esrar maddesi bulunarak yakalanan 2 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmış, 9 araca 9 bin 378 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.