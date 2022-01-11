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Jandarma'dan şok yol uygulaması - Son Dakika

Jandarma'dan şok yol uygulaması

11.01.2022 11:57

Jandarma'dan şok yol uygulaması Bingöl'de jandarma tarafından yapılan şok yol uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken 9 araç sürücüsüne ise 9 bin 378 lira ceza kesildi.

Jandarma'dan şok yol uygulaması

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma tarafından yapılan şok yol uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanırken 9 araç sürücüsüne ise 9 bin 378 lira ceza kesildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından 589 personel ile 33 noktada eş zamanlı olarak şok yol kontrolü uygulanmıştır. Uygulanan şok yol kontrollerinde 5 bin 698 şahıs, 3 bin 225 araç sorgulanmış, 36 okul servisi kontrol edilmiştir. Uygulama sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 1 şahıs, Yoklama Kaçağı/Bakaya olarak aranan 31 şahıs ve ayrı iki araç içerisinde yapılan kontrolde toplam 65 gram toz esrar maddesi bulunarak yakalanan 2 şahıs olmak üzere toplam 34 şahıs yakalanmış, 9 araca 9 bin 378 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması
Jandarma'dan şok yol uygulaması

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan şok yol uygulaması - Son Dakika


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