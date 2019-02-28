Jandarmadan Sokak Hayvanlarına Yiyecek
10 dakika önce
BURSA'da jandarma yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için ormanlık alanlara yemek bıraktı.
BURSA'da jandarma yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için ormanlık alanlara yemek bıraktı.
Bursa İl Jandarma Komutlanlığı'na bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeni ile yemek bulamayan sokak hayvanları için şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ etrafındaki ormanlık alanlara mama ve çeşitli gıdalar bıraktı. Ekipler, yaralı ve güçsüz hayvanları da barınak ekipleri ile alarak tedavileri için seferber oldu.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:48 Kaynak: DHA
Ağrı ve Elazığ'da Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi
Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı
Sırtına Bağladığı Kazanla Sokak Köpeklerine Yemek Taşıyor
Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı