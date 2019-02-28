Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sokak Hayvanlarına Yiyecek

Jandarmadan Sokak Hayvanlarına Yiyecek

2 saat önce

BURSA'da jandarma yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için ormanlık alanlara yemek bıraktı.

Jandarmadan Sokak Hayvanlarına Yiyecek, System.String[]
BURSA'da jandarma yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için ormanlık alanlara yemek bıraktı. Bursa İl Jandarma Komutlanlığı'na bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeni ile yemek bulamayan sokak hayvanları için şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ etrafındaki ormanlık alanlara mama ve çeşitli gıdalar bıraktı. Ekipler, yaralı ve güçsüz hayvanları da barınak ekipleri ile alarak tedavileri için seferber oldu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:26 Kaynak: DHA

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