Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sömestr Tatilinde Huzur Operasyonu

Jandarmadan Sömestr Tatilinde Huzur Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da okulların sömestr tatiline girmesiyle kontrollerini sıklaştıran jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı.

Jandarmadan Sömestr Tatilinde Huzur Operasyonu, System.String[]
Bursa'da okulların sömestr tatiline girmesiyle kontrollerini sıklaştıran jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı.

Bursa'da jandarma ekipleri öğrencilerin daha huzurlu bir yarı yıl tatili yapmaları için huzur operasyonu yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı. Yapılan trafik kontrolünde ise 58 araca uygunsuzluktan işlem yapılırken, 33 araç trafikten men edildi. Trafik kaidelerine riayet etmeyen araçlara 22 bin 637 lira, kabahatler kanununa göre 20 şahsa ise 3 bin 415 lira para cezası kesildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

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