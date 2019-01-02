Jandarmadan Suçlulara Geçit Yok

Mersin'de jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan denetimlerde aranan çok sayıda şüpheli yakalanırken, trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan denetimlerde aranan çok sayıda şüpheli yakalanırken, trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık tarihinde 517 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven uygulaması'nda, 3 bin 948 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 9 şahsa ise 31 bin 626 TL idari para cezası uygulandı.



Aynı uygulamada bin 656 araç kontrol edilirken, iki araç trafikten men edildi, sürücülerine 4 bin 966 TL para cezası kesildi. Bunun yanında 50 adet park, bahçe ve metruk bina ile 162 umuma açık yer kontrol edilerek, bin 717 liralık para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.



Öte yandan Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 25-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 17 bin 728 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.



Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ise 'insan ticareti ve fuhuş' suçu kapsamında yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, FETÖ/PDY ile ilişkili eğitim kurumlarında çalıştığı iddiası ile yakalanarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.



Bunun yanında aynı tarihlerde trafik ekiplerince yapılan çalışmada 4 bin 865 araç kontrol edildi, 293 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 33 araç ise trafikten men edildi. - MERSİN

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