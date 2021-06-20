Jandarmadan sürücülere babalar günü hediyesi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla sürücülerin Babalar Günü'nü kutladı.

Onikişubat ilçesi ve Dulkadiroğlu ilçesinde trafik kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları sürücülerin Babalar Günü'nü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Sürücüler de bu özel günde jandarmanın bu hassasiyetini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, teşekkürlerini sundu. - KAHRAMANMARAŞ