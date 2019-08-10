Son Dakika Haberleri: Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
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Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı

38 dakika önce

Hatay'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere "uyarı" denetimi gerçekleştirdi.

Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı, System.String[]
Hatay'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere "uyarı" denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma trafik ekipleri, Reyhanlı ve Antakya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan mevkisinde Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin kimlik kontrollerini yapan jandarma trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, kadın sürücülere de bayram hediyesi olarak çiçek verdi.

Kurban Bayramı süresince denetimlerin süreceği öğrenildi. - HATAY
Kurban Bayramı, Jandarma, Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
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