Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
38 dakika önce
Hatay'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere "uyarı" denetimi gerçekleştirdi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı
öncesi sürücülere "uyarı" denetimi gerçekleştirdi. Jandarma
trafik ekipleri, Reyhanlı
ve Antakya
ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan mevkisinde Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin kimlik kontrollerini yapan jandarma trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, kadın sürücülere de bayram hediyesi olarak çiçek verdi.
Kurban Bayramı süresince denetimlerin süreceği öğrenildi. - HATAY
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