Jandarmadan sürücülere çikolata ve kolonya ikramı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma trafik tim komutanlığı ekiplerince yol uygulamalarında sürücülere şeker, çikolata ve kolonya ikram edildi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecine ilişkin denetimlerini sürdürdü. Abana- İnebolu kara yolunda İlişi ile Bayramgazi ve Isırganlık mevkilerinde yol kontrolü yapan ekipler, sürücü ve yayaların seyahat izin belgesi ile HES kodunu sorguladı.

Kurallara uyan sürücülere gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücü ve yayalara ikramda bulundu.

Abana İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekibinin de destek verdiği uygulamalarda sürücülere tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapılarak, denetimlerin kısıtlama süresince sürdürüleceği kaydedildi.