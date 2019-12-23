Jandarmadan sürücülere eğitim semineri - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından okul servisi ve ticari taksi sürücülerine eğitim semineri verildi.



Kaza ve olumsuzlukların önlenmesi için Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Yedisu ilçesinde okul servis ile ticari araç sürücülerine seminer verdi.



Seminerde dikkat edilmesi gereken trafik kuralları, en çok yapılan hatalar ile öğrenci ve yolcu güvenliği konuları detaylı şekilde aktarıldığı belirtildi. - BİNGÖL