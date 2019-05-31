Jandarmadan sürücülere kandil simidi
1 saat önce
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine kandil simidi ikram etti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:41 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadir Gecesi
münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine kandil simidi ikram etti.
İçişleri Bakanlığının Güven ve Huzur
Uygulamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik tim ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sorumluluk alanlarında durdurdukları araçlarda sürücülere uyarılarda bulunarak kandil simidi dağıttı. Durumdan memnun olan sürücüler de jandarma trafik timlerine teşekkür ederek kandillerini kutladı. - SAMSUN
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