Son Dakika Haberleri: Jandarmadan sürücülere kandil simidi
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Jandarmadan sürücülere kandil simidi

1 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine kandil simidi ikram etti.

Jandarmadan sürücülere kandil simidi, System.String[]
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine kandil simidi ikram etti.

İçişleri Bakanlığının Güven ve Huzur Uygulamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik tim ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sorumluluk alanlarında durdurdukları araçlarda sürücülere uyarılarda bulunarak kandil simidi dağıttı. Durumdan memnun olan sürücüler de jandarma trafik timlerine teşekkür ederek kandillerini kutladı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:41 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Samsun, Jandarma, 3. Sayfa
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