Jandarmadan sürücülere 'Kış' denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sürücülere 'Kış' denetimi - Son Dakika

Jandarmadan sürücülere 'Kış' denetimi

6 saat önce

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Jandarmadan sürücülere 'Kış' denetimi, System.String[]

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri kapsamında denetim yaptı.


Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri ile birlikte "Jandarma Trafik Timleri" tarafından merkez Araklı yolu üzerinde sürücülere kış ayı denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında Asayiş ekipleri kimlik kontrolü yaparken Trafik timleri ise kış lastiği, yük taşıyan araçlarda özel izin ve özel yük taşıma izin belgesi, reflektör, çeki halatı, takoz ve yangın söndürme cihazı gibi kış hazırlıkları konularında denetim yaptı.


Bayburt İl Jandarma Komutanlığı bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT

Jandarma, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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