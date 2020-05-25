Jandarmadan sürücülere şeker kolonya ikramı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine ve araç içerisindeki yolculara ramazan bayramı dolayısıyla şeker ve kolonya da ikram ediyor.

Beyşehir ilçesinde, Konya yolu üzerindeki yol uygulama kontrol noktasında görev yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkma ve seyahat izin belgelerinin olup olmadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol ediyor.

Uygulamalarda araç plaka ve sürücü sorgulaması da yapan jandarma ekipleri, ramazan bayramı dolayısıyla "iyi bayramlar" diledikleri sürücü ve araç içerisindeki yolculara şeker ve kolonya da ikram ediyor.