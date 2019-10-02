Son Dakika Haberleri: Jandarmadan sürücülere "telefonla konuşmayın" uyarısı
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Jandarmadan sürücülere "telefonla konuşmayın" uyarısı

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada, sürücüleri kurallara uyulması konusunda uyardı.

Jandarmadan sürücülere

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada, sürücüleri kurallara uyulması konusunda uyardı. Drone ile yapılan kontrolde 630 araç sürücüsü uyarıldı.


Tarsus İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Tarsus- Çamlıyayla yolunda emniyet kemerinin faydaları ve takılması, hatalı sollama yapılmaması ve seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yapılmaması hususunda sürücülere farkındalık uygulaması yapıldı. 630 araç üzerinde yapılan uygulamada ekipler, emniyet kemerini takan sürücülere, kendileri ve ailelerinin can güvenliğini sağladıkları için teşekkür edilerek emniyet kemerini takmayan sürücülere ise emniyet kemerinin faydaları ve takılması hususunda gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca sürücülere seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yapılmaması ve hatalı sollama yapmaktan ve aşırı hızdan kaçınılması hususu anlatılarak farkındalık oluşturuldu. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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