Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi

51 dakika önce

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildiKÜTAHYA - Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke...

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi

Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Doğalar köyünde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T.'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi

Jandarma, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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