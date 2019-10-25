Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Doğalar köyünde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T.'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

(İHA)