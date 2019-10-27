Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

27 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 68 sikke, 113 obje, 1 ibrik ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 68 sikke, 113 obje, 1 ibrik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu içesi Kırkkuyu Mahallesi'nde iki gün önce izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığından yakalanan S.Y. ve T.C. isimli şahısların tarihi eser sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların evlerine baskın düzenleyerek arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemi ait olduğu değerlendirilen 68 sikke, 113 obje, 1 adet ibrik ile 3 adet dedektör ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına altına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

(Ramazan Çetin/İHA)

Jandarma, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazi anlaşmazlığı kavgasında vahşet: Önce silahla vurdu, ardından traktörle ezdi
Son pişmanlık fayda etmedi..."Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz" Donald Trump'ın "Büyük bir şey" oldu tweeti, kamuoyunu heyecanlandırdı DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]