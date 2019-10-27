Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 68 sikke, 113 obje, 1 ibrik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu içesi Kırkkuyu Mahallesi'nde iki gün önce izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığından yakalanan S.Y. ve T.C. isimli şahısların tarihi eser sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların evlerine baskın düzenleyerek arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemi ait olduğu değerlendirilen 68 sikke, 113 obje, 1 adet ibrik ile 3 adet dedektör ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına altına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

(Ramazan Çetin/İHA)