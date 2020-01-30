Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Pınarbaşı ilçesinde iki ayrı evde arama yaptı.

Aramada 121 sikke, 17 tarihi obje, 20 yüzük, 2 mühür, 5 bilezik bulundu.

Olayla ilgili T.A. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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