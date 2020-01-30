Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Olayla ilgili T.A. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Pınarbaşı ilçesinde iki ayrı evde arama yaptı.

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