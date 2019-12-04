Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu

7 saat önce

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki adet tarihi eser kılıç, bir adet şamdan, bir adet heykel, ve 51 adet bronz sikke ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu, System.String[]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki adet tarihi eser kılıç, bir adet şamdan, bir adet heykel, ve 51 adet bronz sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akçatepe mahallesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.T., C.E.S. ve O.K. yakalandı. Zanlıların iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet kılıç, 1 adet şamdan, 1 adet heykel, 1 adet bronz heykel taşı, 1 adet bronz sandık, 1 adet kırmızı cam obje, 51 adet bronz sikke ele geçirildi.


Yapılan işlemlerde C.E.S.'nin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenirken, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi
Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]