Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki adet tarihi eser kılıç, bir adet şamdan, bir adet heykel, ve 51 adet bronz sikke ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akçatepe mahallesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.T., C.E.S. ve O.K. yakalandı. Zanlıların iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet kılıç, 1 adet şamdan, 1 adet heykel, 1 adet bronz heykel taşı, 1 adet bronz sandık, 1 adet kırmızı cam obje, 51 adet bronz sikke ele geçirildi.



Yapılan işlemlerde C.E.S.'nin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenirken, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi. - KAYSERİ