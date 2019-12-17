Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi

7 saat önce

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu tahmin edilen 10 adet obje ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi, System.String[]

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu tahmin edilen 10 adet obje ele geçirildi. Objeleri satmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Saruhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı, Dilek Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki M.A. isimli şahsın elinde kültür ve tabiat varlığı niteliği olan objelerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler objeleri satma hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen M.A.'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında M.A.'nın evinde arama yapıldı. Saruhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince evde yapılan aramada değişik boy ve ebatlarda kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıdığı tahmin edilen 10 adet obje ele geçirildi.


Tarihi eser kaçaklığı ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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