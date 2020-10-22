Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

22.10.2020 10:15
Jandarmadan tarihi eser operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi'ne ait 153 sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi'ne ait 153 sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Melikgazi İlçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait 153 adet sikke ve 15 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili K.A., E.L., T.L., A.B. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarma, Kayseri, Bizans, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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