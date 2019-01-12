Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 138 Parça Eser Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 138 parça tarihi eseri ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 138 parça tarihi eseri ele geçirdi. Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.K, Y.Ğ, S.Y. ve R.K. isimli şüpheli şahısların Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.



Alet çantasından tarihi eser çıktı



Jandarma ekipleri istihbari çalışmaları ve titiz takibiyle şüpheli şahısların tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.



Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şüpheli araçta yaptıkları aramalarda; aracın bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 138 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi. Çantanın içine gizlenmiş vaziyette ele geçirilen eserlerden bazılarının erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler ve kaideler olduğu görüldü. Jandarma ekipleri araçta bulunan 4 şüpheli şahsı ellerinde bulunan tarihi eserleri satamadan yakaladı.



Tarihin aydınlatılmasına ışık tutacak çok değerli eserler



Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin tümünün 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında müzelik çok değerli eserler olduğunu, tarihin aydınlatılmasına ışık tutacağını belirtti.



Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, yakalanan 4 şahıs adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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