Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Bursa'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait mozaikler ve steller ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Bursa'nın Keles ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekiplerine gelen tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, R.Ö. ve İ.A.'yı takibe aldı. Tarihi eserlerin satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, R.Ö.'nün kendisine ait tarlada yüz metrekarelik alanda kazı yaptığı aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mozaik parçaları, 4 kabartma, Yunan alfabesiyle yazılmış mezar stelleri ve yaklaşık 5 ton ağrılığında mermer kaide ele geçirdi. Eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli R.Ö. Keles Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye sevk edilmesinin ardından, İ.A. ise karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURSA