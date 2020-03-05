Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde C.A. ve Ö.T. isimli şahısların ellerinde bulunan 42 adet sikkeyi satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.A. ve Ö.T. isimli şahıslar sikkelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ
Son Dakika Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde HIV virüsü diğerinde frengi hastalığı tespit edildi