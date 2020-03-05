Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 adet sikke ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde C.A. ve Ö.T. isimli şahısların ellerinde bulunan 42 adet sikkeyi satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda C.A. ve Ö.T. isimli şahıslar sikkelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
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