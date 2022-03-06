Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

06.03.2022 12:04
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin Artvin'den gelerek tarihi eseri kaçıracakları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Takip sonucu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 67 santimetre ebatlarında Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Jandarma, Elazığ, Artvin, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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