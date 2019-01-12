Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

56 dakika önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla tarihi dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirdi.

Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla tarihi dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

138 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheliler S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K.'nın Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Tarihi eserleri siyah renkli bir araçla taşıdığını tespit eden jandarma ekipleri,  uzun süre takibe alınan  aracı  Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu. Jandarma ekipleri  araçta yaptıkları aramalarda aracın bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen 138 parça tarihi eser arasında  erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler, kaidelerde yer aldı. 4 şüpheli gözaltına alındı. 

TARİHİ ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri, eserlerin tümünün 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında müzelik çok değerli eserler olduğunu belirterek,  tarihin aydınlatılmasına ışık tutacağını ifade ettiler.   Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Sanayisinin Köklü Kuruluşlarından Uzel Makine'nin İstanbul'daki Fabrikasında Yangın Çıktı İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu

Böbrek Ameliyatı Olmak İsteyen Hasta, Doktorların Mesaisi Bittince Ameliyathanede Unutuldu MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:16:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]