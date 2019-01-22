Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu
56 dakika önce
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı.
Bolu
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, merkeze bağlı Oğuldoruk köyü mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni sikke, tarihi eser niteliğinde 2 ok ucu, tarihi eser niteliğinde bir obje ve 1 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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