Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Sındırgı'da tarihi eser operasyonu düzenledi.

Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri Sındırgı'da tarihi eser operasyonu düzenledi. Operasyonda Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Sındırgı'nın Eşmedere mahallesinde oturan C.D.'nin evinde tarihi eser bulundurduğu yönünde istihbari bilgi edinildi. Jandarma ekipleri Adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden C.D.'nin Sındırgı ilçesi Eşmedere mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet kahve değirmeni, 1 adet minyatür bakır helki ve 1 adet Osmanlı dönemine ait madeni para ele geçirilmiştir.

Bu olayla ilgili olarak C.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:19 Kaynak: İHA
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