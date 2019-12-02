Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu, System.String[]

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yoncalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Şüpheli otomobili Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın ön koltuğun altına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke geçirildi.Jandarma, şüpheli sürücü O.Ö. gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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