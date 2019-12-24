Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda çeşitli resim, heykel, sikke ve yüzük ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Talas ilçesine bağlı Reşadiye mahallesinde M.F.A., A.K., H.T., A.O. ve A.S.'nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet mozaik resim, 1 adet Meryem Ana resmi, 1 adet İsa ve Havarilerinin resmi, 4 adet sikke, 1 adet heykel, 1 adet mini heykel, 1 adet yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ