Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu araçta yaptıkları aramada toplam 114 adet tarihi eser ele geçirdi.



Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen aracı Sorgun Çiğdemli Beldesi İsmailhacılı Mahallesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, helenistik ve Roma dönemlerine ait 79 adet gümüş ve bronz sikke, Selçuklu dönemine ait 2 adet bronz ve gümüş sikke, Bizans dönemine ait 6 adet metal haç, Bizans dönemine ait 21 adet metal yüzük, Roma dönemine ait 4 adet metal figür, Selçuklu dönemine 1 adet ait mühür ve Bizans dönemine 1 adet ait küpe olmak üzere toplam 114 adet tarihi eser ele geçirildi.



Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - YOZGAT