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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı

15.12.2021 14:21
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma düzenlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde A.Ş., H.U. ve S.D.'nin çeşitli yerlerden temin ettikleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ve Çifteler'e bağlı Belpınar Mahallesi'nde oldukları öğrenildi.

KOM Şube ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte düzenlediği operasyon sonucu şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve yakalandıkları araçta yapılan arama sonucunda tarihi eser olduğu değerlendirilen 36 adet Roma Dönemi'ne ait bronz sikke ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Objeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

A.Ş., H.U. ve S.D. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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