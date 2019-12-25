Jandarmadan tarihi tablo operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan tarihi tablo operasyonu

6 saat önce

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ikisinin yapım dönemi belirlenemeyen toplam 3 tablo ele geçirildi.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ikisinin yapım dönemi belirlenemeyen toplam 3 tablo ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Haliliye İlçe merkezinde ikamet eden biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 şahsın kaldığı ayrı evlerde arama yapıldı. Yapılan aramada bir adet Hazreti İsa'nın bas kısmının resmedildiği Bizans dönemine ait portre, bir adet çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen bir ağaçta beş adet kuşun resmedildiği ve yapım dönemi tespit edilemeyen porte ile bir adet çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen karşılıklı tavus kuşunun resmedildiği yapım dönemi tespit edilemeyen portre ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli şahıs da gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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