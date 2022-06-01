Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim - Son Dakika
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Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim

01.06.2022 10:03
Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte başlayan tarla, bahçe işleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte başlayan tarla, bahçe işleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarım araçları ve traktörler üzerinde yaptıkları denetimlere hız verdi.

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte başta fındık bahçeleri olmak üzere tarla, bahçe işleri de başladı. Bu çerçevede tarım araçları ve traktörleri ile tarlaya, bahçelerine giden çiftçilerin kazalara karışmasını önlemek amacıyla jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri köy yollarında denetimlerini artırdı. Daha önce sürücülere bilgilendirme yaparak traktörlerin donanımları konusunda uyarılar yapan jandarma ekipleri köy yollarında seyreden tarım araçları ve sürücülerine denetim yaptı.

Akçakoca, Kaynaşlı, Gölyaka ve Merkez ilçe köy yollarında yapılan denetimlerde 301 araç kontrol edilirken 15 araç ve sürücüsüne 10 bin 407 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim
Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Tarım, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim - Son Dakika


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