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Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim - Son Dakika

Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim

04.02.2022 23:27
Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler köylerdeki tavuk çiftliklerini yapıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler köylerdeki tavuk çiftliklerini yapıyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Hacıkadirler Köyünde bulunan tavuk çiftliği, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre Koruma Timi ile birlikte denetim yaptı. Yapılan denetimde işyerinin işletme ruhsatı, izin belgesi, atık suları, katı yakıtları kontrol edildi. Ekipler herhangi bir olumsuz bir duruma rastlamadı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim

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Gümüşova, Jandarma, Düzce, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan tavuk çiftliklerine denetim - Son Dakika
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