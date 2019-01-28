Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Terör Operasyonu

Jandarmadan Terör Operasyonu

1 saat önce

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan 9 yabancı uyruklu DEAŞ ile PKK'lı terörist ile bunları geçirmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Jandarmadan Terör Operasyonu, System.String[]
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan 9 yabancı uyruklu DEAŞ ile PKK'lı terörist ile bunları geçirmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışma neticesinde, Suriye'den Türkiye'ye Demirışık köyü yakınlarından Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giren 1 Suriye, 1 Mısır, 1 Filistin, 6 Endonezya uyruklu şahıs ile birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.İ. (46), Suriye uyruklu, B.E (46), Suriye uyruklu, N.T. (59), Türk vatandaşı gözaltına alındı. 9 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçısı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Yakalanan göçmenlerin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ayrıntılı araştırmasında, H.A. [(37) yaşında, Mısır uyruklu ve A.H.(35) yaşında, Filistin uyruklu isimli şahısların DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, F.M. (25) yaşında, Suriye uyruklu isimli şahsın PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:30:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]