Son dakika! Jandarmadan terör operasyonu - Son Dakika
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Son dakika! Jandarmadan terör operasyonu

27.06.2022 17:28
Son dakika! Jandarmadan terör operasyonu

Son dakika gündem haberi: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu DHKP/C Terör Örgütü üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı değerlendirilen 24 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu DHKP/C Terör Örgütü üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı değerlendirilen 24 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli Ankara, Hatay, Isparta ve İstanbul illerinde tespit edilen 24 şüpheliye eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilirken, operasyonda yakalanan şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

(Taşkın Sarıca/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Jandarmadan terör operasyonu - Son Dakika

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