Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

10.06.2022 10:30
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonlarda biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonlarda biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik 31 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan N.A., E.Ç. ve İ.H.G. isimli şahıslar Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.K. ve O.F.A. isimli şüpheliler Aliağa ve Bornova ilçelerinde yakalandı. 6415 sayılı "Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçu çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Suriye uyruklu E.A. isimli örgüt üyesine, Suriye uyruklu R.E.S. isimli şahsın defalarca para transferi gerçekleştirdiği tespit edilip bu şüpheli de Konak ilçesinde yakalandı. Yakalanan tüm şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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