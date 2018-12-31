Jandarmadan Tombala Operasyonu
1 saat önce
VAN'ın edremit ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı tombala oynatıldığı ihbarı yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi.
VAN'ın edremit ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı tombala oynatıldığı ihbarı yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı tombala oynayan 38 kişi ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Huzur
ve güven uygulaması yapan jandarma ekipleri, Edremit ilçesinde bulunan bir iş yerinde yasadışı tombala oynandığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurubaş Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yasadışı tombala oynayan 38 kişi suç üstü yakalandı. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan' adli işlem gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:51 Kaynak: DHA
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