Jandarmadan toplu iftara 14 bin 620 lira ceza - Son Dakika

Samsun'da toplu iftar yemeğinde bir araya gelen 16 kişiye ve ev sahibine jandarma tarafından toplam 14 bin 620 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte Ramazan ayı süresince toplu iftar programlarını yasaklamasının ardından Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ev ev dolaşılarak karantina kurallarına uymayanlara gerekli yasal işlemler yapılmaya devam ediliyor.

Yapılan denetimlerde Salıpazarı ilçesinde bir evde toplu iftar yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince yapılan kontrol ve denetimde il dışından iftar için gelen 16 kişi tespit edildi. 16 kişiye ve ev sahibine jandarma ekipleri tarafından 860 TL, toplamda 14 bin 620 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ilçe genelinde HES-FİTAS ve yol kontrolleri devam ediyor. - SAMSUN