JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM - Son Dakika

Jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarına ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sosyal mesafe, maske kuralına uyup uyulmadığını kontrol edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 68 Jandarma Trafik Timi ve bin 21 personelle, sorumluluk bölgelerinde bulunan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Arnavutköy Habipler kavşağında gerçekleşen denetimlerde, araçlardaki yolcu sayısı kontrol edilirken, yolcuların da maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlendi. Kurallara uyumayan yolcular uyarıldı. Fazla yolcu taşıdığı belirlenen bir minibüs şoförüne de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira ceza kesildi.

Vatandaşlar yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getirdi. Denetim yapılan bir otobüste yolculuk eden Şahin Aktaş, "İyi bir uygulama. Son zamanlarda metrobüs de kullanıyorum tıka basa oluyor. İnsanlar iç içe. Zaten sıcak. Vakalar zaten binden aşağı düşmedi. Maske kuralına uyan da var uymayan da. Bu yapılan güzel bir uygulama" dedi.

Arnavutköy Habipler'de sefer sayılarının düştüğünü bu yüzden otobüslerin kalabalık olduğunu söyleyen Aynur İnan da "Yerinde ve güzel bir uygulama. Biraz önce arkadaydım yakın oturduğumu söylediler başka bir yere geçtim. Sefer sayılarını azalttılar o çok dikkatimi çekiyor. Pandemi döneminde sefer sayıları çok azaldı. Özellikle sabah saatlerinde çok kalabalık oluyor" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma denetimi

-Ekiplerin otobüs içerisinde uyarıları

-Cezai işlem uygulanması

-Vatandaş röportajı (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

- İstanbul