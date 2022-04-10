jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM - Son Dakika
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jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM

10.04.2022 15:52

jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİMANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması yapıldı.

jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarını engellemek, sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek ve sürücülerde 'Algılanan Yakalanma Riskini Arttırmak' amacıyla toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştirildi.

Sivil jandarma ekipleri tarafından binilen toplu taşıma araçlarında yolculuk boyunca sürücü ve yolcuların kural ihlallerini denetledi. Emniyet kemeri, kırmızı ışık, hız kuralları, trafikte tehlikeli araç kullanma, taksimetre kullanımı konularında denetim yapan ekipler, denetim sonucunda kendilerini tanıtarak yaptıkları uygulamayı sürücü ve yolculara anlattı.

Denetim sonucunda, 2 minibüs sürücüsüne taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak, 2 sürücüye emniyet kemeri takmamak ve 10 ticari taksi sürücüsüne taksimetre kullanmamak kurallarını ihlal etmekten 14 sürücüye toplam 8 bin 880 lira idari yaptırım para cezası uygulandı

jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM
jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM
jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM

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Kaynak: DHA

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