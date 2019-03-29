Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Trafiğe Havadan Denetim

Jandarmadan Trafiğe Havadan Denetim

1 saat önce

Ankara'da jandarma ekipleri kara yollarında helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

Jandarmadan Trafiğe Havadan Denetim, System.String[]
Ankara'da jandarma ekipleri kara yollarında helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

Jandarma ekipleri, Ayaş ile Beypazarı ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan D-140 kara yolu başta olmak üzere, bağlantı yollarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Havadan da helikopter desteği sağlanan denetimlerde, hatalı sollamada bulunan sürücüler, yol üzerindeki ekiplere iletilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlandı.

Mehmetçik, kontroller sırasında sürücülere trafik kurallarını da hatırlatarak, can ve mal emniyetleri için kurallara uymalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Beypazarı, Ayaş, Ankara, Jandarma, Güncel
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