Jandarmadan trafiğe havadan denetim - Son Dakika
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Jandarmadan trafiğe havadan denetim

31 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Bigadiç-Sındırgı karayolu güzergahında karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı.

Jandarmadan trafiğe havadan denetim, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Bigadiç- Sındırgı karayolu güzergahında karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri il genelinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 32 aranan şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı (D 555-09) Devlet Yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" faaliyeti icra etmiştir. Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile iki saat süren denetimde, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde; 553 araç denetlenirken, 15 araca 3 bin 867 TL idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi ve .eşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.


Jandarmadan Yol Kontrol Uygulaması


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler il genelinde 71 ekip ve 275 personelin katılımı ile 'Yol Kontrol Uygulaması yaptı. 30 sabit uygulama noktası ve 19 işyerinde yapılan uygulamada 6 bin 49 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalandı. 18 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve yakalanan şahıslara 4 bin 537 TL idari para ceza uygulandı. Trafik uygulamasında 2 bin 323 araç kontrol edilirken, 23 araca 13 bin 747 TL idari para cezası uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. Uygulamada arama kaydı bulunan 7 araç yakalanmış, 300 kg. sevk nakil belgesi bulunmayan meşe odunu ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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