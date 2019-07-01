Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim
1 saat önce
Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için havadan helikopterle denetim gerçekleştirdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
'da İl Jandarma
Komutanlığı, trafik güvenliği için havadan helikopterle denetim gerçekleştirdi.
Trafik denetimi, Bursa- İstanbul
Karayolu, Gemlik
Engürücük mevkiinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri helikopterle kuş bakışı gözlem yaparken karadan da ekipler destek verdi. Denetim esnasında sürücülerin trafik kurallarına uyması takdir topladı. Faaliyette sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi. - BURSA
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