Son Dakika Haberleri: Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim
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Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim

1 saat önce

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için havadan helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim, System.String[]
Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği için havadan helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Trafik denetimi, Bursa- İstanbul Karayolu, Gemlik Engürücük mevkiinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri helikopterle kuş bakışı gözlem yaparken karadan da ekipler destek verdi. Denetim esnasında sürücülerin trafik kurallarına uyması takdir topladı. Faaliyette sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
İstanbul, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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