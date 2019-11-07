Jandarmadan trafik denetimi
7 saat önce
Amasya İl Jandarma ekipleri okul servisleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
Amasya İl Jandarma ekipleri okul servisleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Jandarma trafik timleri tarafından Amasya genelinde gerçekleştirilen Amasya Özel Denetim -Trafik-1 Uygulaması kapsamında bin 297 araç ve sürücü kontrol edildi. Eksikleri bulunan 18 araç ve 3 sürücü trafikten men edilirken, 38 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı. - AMASYA
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