Son Dakika Haberleri: Jandarmadan trafik denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan trafik denetimi

Jandarmadan trafik denetimi

7 saat önce

Amasya İl Jandarma ekipleri okul servisleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarmadan trafik denetimi, System.String[]

Amasya İl Jandarma ekipleri okul servisleri ile yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Jandarma trafik timleri tarafından Amasya genelinde gerçekleştirilen Amasya Özel Denetim -Trafik-1 Uygulaması kapsamında bin 297 araç ve sürücü kontrol edildi. Eksikleri bulunan 18 araç ve 3 sürücü trafikten men edilirken, 38 sürücü ve araca cezai işlem uygulandı. - AMASYA

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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