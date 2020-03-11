Jandarmadan "trafik semineri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'trafik semineri' - Son Dakika

Jandarmadan "trafik semineri"

7 saat önce

Çarşamba İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sağlıklı beslenme ve trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında, Çarşamba Kumköy İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle "trafik semineri" verdi.

Jandarmadan

Çarşamba İlçe Jandarma Trafik ekipleri, sağlıklı beslenme ve trafik eğitimi faaliyetleri kapsamında, Çarşamba Kumköy İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle "trafik semineri" verdi.


Seminer öncesinde, Kumköy Okul Müdürü Sabiha aydın ve ana sınıfı öğretmeni Esin Tekin, jandarma ekiplerine öğle yemeği ikramında bulundular. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminerde, dengeli beslenme, obezite, kalp şeker hastalığı, sigaranın zararları ve trafik eğitimi gibi konular ele alındı.


Seminerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Trafikte yaya olarak çok dikkatsiziz. Aynı şekilde sürücülerimizde öyle. Her ne kadar şoförlerimiz daha dikkatli olmak zorunda gözükse de, bizim de trafikte yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Öncelikle üst geçitleri kullanmalıyız, yaya geçitlerinin olduğu yolları kullanmalıyız. Eğer biz bu alışkanlıkları kazanırsak hata oranı daha aza inecektir. Bir diğer en önemli sorunumuz ise sigara içme hastalığı. Maalesef günümüzde çok yaygınlaştı. Nitekim obezite hastalığı da öyle. Bunun en büyük nedeni masa başı alışkanlığı. Yani hareketsiz kalmamız. Ama yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte masa başı egzersizler ve doğru duruş hareket pozisyonları ile bu sorunları rahatlıkla çözebiliriz."


Seminer sonrası program son buldu. - SAMSUN

Jandarma, Çarşamba, Kumköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çinli turistleri taciz ettiği iddia edilen iki kardeş yakalandı Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti

Son Dakika Haberleri
23:58 Irak'ta askeri üsse saldırı: 2'si ABD askeri, 3 ölü
23:57 ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi.
23:56 Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu
23:55 ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi
23:54 Mali'de köye silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan "trafik semineri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]